Per accedere al documento effettua il login

Per poter consultare questo documento è necessario disporre del prodotto Osservatorio di normativa regionale .

Milano, 7 agosto 2018 - 14:50

Marche, approvata rimodulazione ecotassa

(Alessandro Geremei)

Dal 1° gennaio 2019 scatta la revisione verso l'alto (fino a +77%) del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti che, in parte, dovrà essere destinato ai Comuni di ubicazione degli impianti.

© Copyright riservato - riproduzione vietata - Edizioni Ambiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

> segue...