Milano, 10 dicembre 2018 - 10:30

Rifiuti, criteri regionali più rigorosi sono costituzionali

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Per la Consulta è legittima la norma friulana sulla localizzazione degli impianti rifiuti che, senza escludere - grazie a un rinvio - gli altri criteri ex Dlgs 152/2006, "allontana" le discariche dai punti di captazione acque.

La Corte Costituzionale (sentenza 215/2008) ha così respinto il ricorso presentato contro l'articolo 15 della Lr Friuli Venezia Giulia 34/2017 (disciplina organica dei rifiuti) dal Governo, secondo il quale la norma in questione, prevedendo quale unico criterio per la localizzazione delle discariche in prossimità di opere di captazione acque destinate al consumo umano solo quello della distanza (3 km), avrebbe violato l'articolo 94 del Dlgs 152/2006 che invece considera le caratteristiche idrogeologiche dei siti interessati.

L'obiezione è stata ritenuta infondata dalla Consulta alla luce della "clausola di salvezza" contenuta nell'articolo 39 della stessa Lr ("Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia"). Lungi da escludere l'applicazione degli altri criteri statali, la norma si limita quindi a stabilire un particolare criterio di localizzazione che innalza i livelli di tutela ambientale. Con la stessa motivazione la Consulta ha dichiarato infondato anche il ricorso contro l'articolo 13 della stessa Lr a causa della mancata previsione di una fase di consultazione preliminare sul "rapporto ambientale" del Piano regionale rifiuti.