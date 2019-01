Per accedere al documento effettua il login

24 gennaio 2019 - 12:35

Liguria, autorizzazione emissioni semplificata per piccoli cantieri navali

La Regione Liguria ha approvato le regole semplificate per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività di verniciatura eseguite nei piccoli cantieri navali.

