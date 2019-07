Milano, 4 luglio 2019 - 11:45

Arpa Sicilia, solo il 19% delle acque di transizione risulta buono

Acque (Attualità)

(Maria Letizia Signorini)

Secondo il Rapporto Arpa Sicilia diffuso il 28 giugno 2019 sullo stato delle acque di transizione in Sicilia, ben l'81% dei corpi idrici è risultato in stato chimico "non buono".

Secondo il monitoraggio di Arpa Sicilia effettuato tra il 2011 e il 2018 emerge che la maggior parte delle acque di transizione è in stato chimico non buono per concentrazioni di metalli (piombo, cadmio e nichel) e pesticidi superiori ai relativi standard di qualità ambientali nella matrice acqua, cadmio piombo, oltre ad altre sostanze inquinanti nella matrice sedimenti. In tutte e due le matrici il piombo è la sostanza più frequentemente rilevata.

Il monitoraggio sulle acque di transizione ha concluso le attività previste dal Piano operativo attività acque superficiali (che comprende anche le attività di monitoraggio sui corpi idrici fluviali, sugli invasi) ai fini della revisione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Regione Sicilia.

Per maggiori informazioni: Rapporto Arpa Sicilia Acque 2019