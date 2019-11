Milano, 15 novembre 2019 - 15:08

Inceneritori rifiuti, Corte Costituzionale sindaca legge Regione Basilicata

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

La Consulta ha "bocciato" la Lr Basilicata che, disciplinando espressamente la procedibilità delle sole istanze per impianti di recupero materia, potrebbe legittimare il rigetto di quelle per il recupero energia.

Nel giudizio sulla costituzionalità di una norma regionale, ricorda la Corte Costituzionale nella sentenza 231/2019, "vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni (…) a maggior ragione quando l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un’elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale".

Ed è proprio questo il caso dell'articolo 17, comma 7 della Lr Basilicata 35/2018, il quale, in tema di principi per la realizzazione di impianti dedicati alla gestione rifiuti nel territorio regionale, stabilisce la procedibilità delle istanze relative ad impianti "esclusivamente" di recupero di materia.

L'utilizzo di tale avverbio, unitamente all'assenza di specifiche statuizioni normative sulle istanze concernenti impianti di recupero di altro tipo (in particolare, energetico), ben potrebbe, secondo la Consulta, essere considerato quale base giuridica per ritenere improcedibili le istanze per impianti che non siano "esclusivamente" di recupero di materia. Da qui la incostituzionalità della norma per contrasto con l'articolo 35 del Dl 133/2014 (cd. "Sblocca Italia"), secondo il quale, invece, gli impianti di incenerimento vanno considerati "insediamenti di preminente interesse nazionale".