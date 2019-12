Milano, 2 dicembre 2019 - 11:15

Lombardia, per comunicazione scarichi ed emissioni via alla app "Aua Point"

(Francesco Petrucci)

La Regione Lombardia ha lanciato in via sperimentale il 18 novembre 2019 l'applicativo "Aua Point" per comunicare i dati su emissioni e scarichi per le imprese sotto Aua (escluse quelle Aia).

