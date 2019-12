Milano, 18 dicembre 2019 - 11:57

Conversione Dl fiscale, approvazione definitiva con modifiche Tari

Rifiuti (Normativa in Cantiere)

(Francesco Petrucci)

Novità sul tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali e proroga per la tassa rifiuti (Tari) sono tra le norme del Ddl di conversione del Dl 124/2019 ("Dl Fiscale") approvato definitivamente il 17/12/2019.

Il disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 1638) attende solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore. Il provvedimento, nel convertire il Dl 124/2019 ("Decreto fiscale" collegato alla Manovra economica 2020) introduce alcune novità sui rifiuti. La prima riguarda la tassa rifiuti (Tari, articolo 1, comma 652 della legge 147/2013) con la proroga della possibilità dei Comuni di misurazione della Tari sulla base del criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Viene inoltre prorogato al 30 aprile 2020 il termine di deliberazione per l'anno 2020 delle tariffe e dei regolamenti Tari (e della tariffa corrispettiva).

Viene poi modificato l'articolo 19, comma 7 del Dlgs 504/1992 istitutivo del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa) che spetta a Province e Città metropolitane: dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia (salvo diversa decisione della Provincia o Città metropolitana).