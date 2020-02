Milano, 12 febbraio 2020 - 16:15

Classificazione rifiuti, Nota Ispra in arrivo su urbani trattati

Rifiuti (Documentazione Complementare)

(Alessandro Geremei)

L'Istituto superiore per la protezione ambientale ha trasmesso a MinAmbiente e Regione Lazio una nota di supporto tecnico sulla classificazione dei rifiuti derivanti dal trattamento meccanico/biologico (TMB) di quelli urbani.

Il documento, stando a quanto si legge nel comunicato stampa diramato dallo stesso Ispra l'11 febbraio 2020, è stato predisposto a seguito della richiesta di chiarimenti giunta dallo stesso Dicastero ambientale e dalla Regione Lazio.

Il nuovo contributo "specifico" si innesta nel solco del manuale "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti", approvato dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (Snpa) con la deliberazione 61/2019. Il documento in questione fornisce un approccio metodologico da utilizzare ai fini della classificazione delle varie tipologie di rifiuti, anche attraverso la messa a disposizione di schemi procedurali utili ai fini dell'attribuzione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti (Eer) e per la valutazione della pericolosità degli stessi.