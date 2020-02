Milano, 18 febbraio 2020 - 14:47

Conversione Dl "Milleproroghe", arriva proroga per gestione macerie sisma

Disposizioni trasversali/Aua (Normativa in Cantiere)

(Francesco Petrucci)

Nel testo del Ddl di conversione del Dl 162/2019 ("Milleproroghe") in votazione alla Camera il 18/2/2020 c'è la proroga a fine 2020 delle deroghe al deposito temporaneo delle macerie del sisma 2016-2017.

In particolare il provvedimento prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2020 di utilizzare le procedure derogatorie previste dal Dl 189/2016 per il deposito temporaneo ex Dlgs 152/2006 delle macerie derivanti dal sisma 2016-2017 in Italia centrale e dei rifiuti derivanti dalla ricostruzione nonché delle deroghe per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori interessati.

Proroga al 31 dicembre 2020 anche per l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni (tra le quali c'è la gestione del servizio rifiuti) mentre slitta al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo per la crescita delle economie marittime e lo sviluppo sostenibile delle zone marine. Prorogati infine a tutto il 2020 gli incentivi della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) per gli impianti di energia a biogas di potenza non superiore a 300 kW e aventi certe caratteristiche (legate al far parte del ciclo produttivo di una impresa agricola).