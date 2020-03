Milano, 16 marzo 2020 - 13:35

Mud 2020, scadenza in avvicinamento tra incertezze normative e richieste di proroga

Entro il 30/4/2020, a titolo generale, gestori e produttori di rifiuti devono presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale utilizzando il - confermato - modello ex Dpcm 24 dicembre 2018.

L'utilizzo del modello allegato al Dpcm 24 dicembre 2018 ("Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019") anche per le dichiarazioni che devono essere presentate nel 2020 (riferite ai dati del 2019), ricordiamo, è stato sancito ufficialmente dal MinAmbiente con una comunicazione pubblicata sul proprio sito ufficiale il 9 gennaio 2020.

In materia, si ricorda anche che il successivo Dl 9/2020 entrato in vigore il 2 marzo 2020, il quale, con riferimento ai Comuni delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e individuati dal Dpcm 1° marzo 2020, prevede (testualmente e non senza generare incertezze interpretative) che "sono sospesi (...) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (...) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70" ed inoltre che "i pagamenti sospesi (...) sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione".

Con riferimento all'emergenza "Coronavirus", si segnala anche la presa di posizione delle associazioni Fise Assoambiente (che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica) e Fise Unicircular (che rappresenta le Imprese dell'economia circolare), le quali, con un comunicato stampa diramato il 12 marzo 2020, hanno sollecitato al Governo una moratoria riguardante le prossime scadenze "ambientali", a partire proprio da quella relativa alla presentazione del Mud.