Milano, 16 aprile 2020 - 12:15

Piemonte, deposito rifiuti in discarica: approvata modulistica "Ecotassa" 2020

(Francesco Petrucci)

Il Piemonte ha approvato i modelli di dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti e quella sugli obiettivi conseguiti per il pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (Ecotassa).

