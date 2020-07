Milano, 14 luglio 2020 - 17:02

Lombardia, in pista semplificazioni per Via e rifiuti

Disposizioni trasversali/Aua (Normativa in Cantiere)

(Francesco Petrucci)

Il progetto di legge della Lombardia in materia di semplificazioni si muove in parallelo con l'annunciato schema di Dl statale, semplificando autorizzazioni e utilizzo rifiuti della "lista verde" Ue.

Licenziato dalla Giunta regionale il 30 giugno 2020, il disegno di legge è al vaglio del Consiglio regionale lombardo e anticipa alcune norme che dovrebbero essere contenute nel "Dl Semplificazione" del Governo che non ha ancora visto la luce. Tra le disposizioni del Ddl lombardo quella che modifica la Conferenza di servizi decisoria che si svolgerà sempre in modalità asincrona e con tempi più stretti per tutti i provvedimenti di competenza regionale. Esclusi solo i procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali resta la possibilità della conferenza simultanea e in modalità sincrona. Peraltro il progetto di legge prevede che tutti gli assensi e pareri necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto soggetto a Via – anche quelli statali – sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) che ricomprende ovviamente anche il provvedimento di Via.

Tra le norme del provvedimento quella che affida alla Giunta regionale di stabilire, fermo restando il rispetto delle norme statali in materia, i criteri di applicazione e il modello di comunicazione per l'eventuale utilizzo, negli impianti industriali autorizzati con Aia (articoli 29 sexies e seguenti del Dlgs 152/2006), dei rifiuti individuati nella "lista verde" di cui al regolamento 1013/2006/Ce, sulle spedizioni di rifiuti, come prevede l'articolo 216, comma 8-septies, del Dlgs 152/2006.