Rifiuti radioattivi, in aumento secondo il Rapporto Isin

In aumento la produzione di rifiuti radioattivi, secondo il Rapporto dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin).

Il documento Isin, on line dal 30 luglio 2020, presenta un quadro, tra gli altri, sulla produzione di nuovi rifiuti radioattivi nel corso del 2018, soprattutto riguardo la loro produzione a seguito di attività di bonifica e smantellamento. L'aumento, comunque limitato, della produzione di rifiuti radioattivi si riscontra nel Lazio con una produzione di rifiuti che va da 9241 m3 nel 2017 a 9311 m3 nel 2018, in Piemonte da 5101 m3 nel 2017 a 5506 m3 nel 2018, e in Lombardia da 5875 m3 a 6060m3. Si riscontra invece un calo nella produzione in Emilia Romagna (da 3211 m3 nel 2017 a 3000 m3 nel 2018 in conseguenza dell'invio, per il loro trattamento, dei rifiuti radioattivi della Centrale di Caorso in Slovacchia, da dove poi faranno ritorno; e in Puglia da 1007 m3 a 849 m3 a seguito delle attività di bonifica del deposito dell'ex Cemerad.

Lo studio dell'Isin ha l'obiettivo di monitorare l'esposizione della popolazione italiana alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle attività nucleari e dalla presenza di radioattività nell'ambiente, presentando alcuni indicatori che, attraverso le relative serie di dati, rappresentano lo stato attuale nel Paese.

