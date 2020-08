Milano, 6 agosto 2020 - 09:30

MinAmbiente, avviata consultazione su sussidi dannosi per ambiente

(Maria Letizia Signorini)

Avviata dal MinAmbiente la consultazione on line per abbandonare i sussidi ambientali dannosi (Sad) come le fonti fossili, in favore di quelli ambientalmente favorevoli.

La consultazione online è iniziata il 31 luglio 2020 sul sito del MinAmbiente e si concluderà alla fine di agosto, coinvolge cittadini e imprese nel lavoro svolto dalla Commissione interministeriale per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei Sad, istituita dalla legge di bilancio 2020. L'obiettivo è migliorare la performance ambientale delle filiere di produzione e consumo, e riorientare le risorse già attribuite a specifici settori verso soluzioni più "verdi", anche facendo ricorso all’innovazione tecnologica.

La Commissione propone di destinare l'aumento di gettito derivante dalla graduale eliminazione dei sussidi al finanziamento degli interventi indicati nelle proposte in consultazione, che vanno dal rinnovo del parco veicoli circolante, con l'acquisto di veicoli ad impatto emissivo basso o nullo, all'introduzione dei crediti d'imposta per investimenti ambientalmente sostenibili negli specifici settori coinvolti (produzione di magnesio dall'acqua di mare, estrazione di idrocarburi, produzione di gomma, cavi elettrici, trasformazione, riciclo e rigenerazione della plastica, pneumatici, i settori industriali che usano gas oltre i 1,2 milioni di metri cubi annui, gli impianti centralizzati industriali che usano Gpl).