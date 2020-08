Milano, 7 agosto 2020 - 12:12

Marche, "ecotassa" ridotta per rifiuti bonifiche

(Alessandro Geremei)

Il 4 agosto 2020 è entrata in vigore la legge della Regione Marche che introduce un'aliquota ad hoc del tributo per il deposito in discarica (ecotassa) per i rifiuti prodotti dalle attività relative alla bonifica dei siti contaminati.

