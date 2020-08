Milano, 8 agosto 2020 - 08:24

Pacchetto economia circolare, attuate le nuove direttive Ue rifiuti

Rifiuti (Normativa in Cantiere)

(Vincenzo Dragani)

Approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 i quattro decreti legislativi di recepimento delle altrettante direttive Ue sui rifiuti facenti parte del noto “Pacchetto economia circolare”.

I neo provvedimenti attendono ora, ex articolo 14 della legge 400/1988, l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica cui seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dalla quale decorreranno i termini per la loro entrata in vigore.

I decreti governativi in parola traducono sul piano nazionale le ultime disposizioni unionali sui rifiuti fondate sul modello economico in base al quale i residui da attività di produzione e consumo devono essere pienamente reintegrati nel ciclo produttivo al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente.

Tra le principali novità dei nuovi provvedimenti: la spinta alla prevenzione della produzione dei rifiuti e al recupero di quelli generati; il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore dei beni; il miglioramento della tracciabilità dei rifiuti prodotti; la progressiva riduzione del ricorso alla discarica.

Tecnicamente, alla direttiva 2018/849/Ue (su veicoli fuori uso, pile e Raee) viene data attuazione mediante due decreti legislativi, di modifica, rispettivamente, del Dlgs 209/2003 (sui veicoli fuori uso) da un lato e dei decreti 188/2008 (pile) e 49/2014 (Raee) dall’altro; le norme della direttiva 2018/850/Ue (sulle discariche di rifiuti) vengono recepite mediante un decreto di revisione del Dlgs 36/2003; le regole ex direttive 2018/851/Ue (rifiuti) e 2018/852/Ue (imballaggi e rifiuti di imballaggio) sono accolte nell’Ordinamento giuridico italiano mediante un unico decreto di modifica del Dlgs 152/2006 (il “Codice ambientale”).