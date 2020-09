Milano, 7 settembre 2020 - 14:05

Firmati i decreti attuativi del "pacchetto economia circolare"

Economia sostenibile/circolare (Normativa in Cantiere)

(Francesco Petrucci)

Il Capo dello Stato ha firmato i decreti legislativi di recepimento delle direttive Ue del "pacchetto economia circolare" su rifiuti, imballaggi, discariche, veicoli fuori uso, Raee e pile.

I provvedimenti, che risultano datati 3 settembre 2020, dopo la firma del Presidente della Repubblica sono ora pronti per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore. In particolare gli schemi di Dlgs recepiscono la direttiva 2018/849/Ue (su veicoli fuori uso, pile e Raee), la direttiva 2018/850/Ue sulle discariche di rifiuti, la direttiva sui rifiuti 2018/851/Ue e quella sugli imballaggi 2018/852/Ue.

Tra le novità più importanti dei provvedimenti l'introduzione della definizione di "rifiuto urbano", il potenziamento del sistema della responsabilità estesa del produttore, gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti organici e dei tessili, la forte spinta alla prevenzione della produzione dei rifiuti, la ridefinizione dei requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica connessa al nuovo target del 10% massimo dei rifiuti urbani in discarica al 2035.