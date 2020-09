Milano, 21 settembre 2020 - 09:41

Recovery Fund, Linee guida Piano nazionale in Parlamento

Economia sostenibile/circolare (Documentazione Complementare)

(Francesco Petrucci)

Il Presidente del Consiglio il 15 settembre 2020 ha inviato a Camera e Senato le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le Linee guida, approvate nei loro contenuti essenziali, indicano le azioni del Governo per la ripresa e gli obiettivi da realizzare coi soldi del Recovery Fund Ue (209 miliardi di euro). Le Linee guida precedono la redazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza vero e proprio, che dovrà essere inviato intorno a metà ottobre alla Commissione europea insieme al disegno di legge di bilancio 2021. Il Piano nazionale punta ad investire nel Green Deal Ue (compresa la Strategia per il cibo sostenibile "Farm to Fork), avviare la graduale decarbonizzazione dei trasporti, adottare Piani urbani per il miglioramento della qualità dell'aria e migliorare l'efficienza energetica degli stabilimenti produttivi.

Il Governo ha anche intenzione di puntare sulla gestione integrata del ciclo delle acque (anche ai fini irrigui) e sul monitoraggio della qualità delle acque interne e marine ai fini degli interventi di contrasto all'inquinamento, mitigare i rischi idrogeologici e sismici, riconvertire in chiave sostenibile la produzione e il trasporto di energia e investire nell'economia circolare (rifiuti, fonti rinnovabili).