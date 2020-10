Milano, 9 ottobre 2020 - 13:47

Rifiuti sanitari, Ecocerved: il 78% sono pericolosi a rischio infettivo

Rifiuti (Documentazione Complementare)

(Francesco Petrucci)

Nell'analisi sui rifiuti sanitari diffusa da Ecocerved il 6 ottobre 2020, si segnala che nel 2018 il 78% dei rifiuti sanitari sono pericolosi a rischio infettivo provenienti soprattutto da ospedali medio-grandi.

Nell'analisi realizzata da Ecocerved, la società consortile del sistema italiano delle Camere di commercio sulla base dei dati del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) che le imprese presentano alle Camere di commercio ogni anno, emerge come nel 2018 la produzione nazionale di rifiuti sanitari è stata di oltre 180mila tonnellate. Le Regioni in cui si generano le maggiori quantità di rifiuti sanitari sono prodotte in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.

Nel dettaglio, il 25% dei rifiuti sanitari viene conferito ad operatori professionali fuori Regione mentre il restante 75% rimane nella Regione stessa di produzione, dove comunque circa la metà di tali rifiuti è avviata ad attività di solo stoccaggio (magazzinaggio). Questo significa che l'esportazione fuori Regione di tali rifiuti è una pratica a cui si ricorre anche in una fase della filiera successiva alla prima destinazione. Per quanto riguarda la fase di gestione, la prima Regione in termini quantitativi è l'Emilia Romagna, seguita da Lombardia e Puglia. Se si esclude lo stoccaggio, i rifiuti sanitari sono destinati per il 65% all'incenerimento e per il 35% ad attività finalizzate allo smaltimento.

