Milano, 7 gennaio 2021 - 09:00

Piemonte, portale su campi elettromagnetici

Inquinamento (altre forme di) (Documentazione Complementare)

(Tiziana Giacalone)

Lanciato dall'Arpa Piemonte un sito internet sui campi elettromagnetici che fornisce dati sui livelli di esposizione diversificati per tipologie di fonti.

Lo rende noto il Sistema nazionale di protezione dell'ambiente in un comunicato del 2 gennaio 2021. La pubblicazione del sito è a cura di Arpa Piemonte che ha mappato le sorgenti di campi elettrici e magnetici nel territorio regionale, condividendo sul portale i dati elaborati nell'ambito delle sue attività istituzionali. Le informazioni sono fruibili anche in forma sintetica per singolo Comune con l'indicazione delle tipologie di campi presenti e dei dati rilevati. L'Agenzia regionale intende offrire informazioni sui livelli di esposizione della popolazione e sul monitoraggio ventennale aggiornato man mano: una sezione è infatti dedicata ai "dati negli anni" con la possibilità di selezionare una annualità e visualizzare la variazione nel tempo delle misurazioni dei diversi parametri.

Su una griglia di punti, che copre tutto il territorio regionale, è rappresentato il risultato del calcolo del campo elettrico superiore a 2.8 V/m, valutazione di cui si tiene conto nelle procedure autorizzative degli impianti per le telecomunicazioni.

Per informazioni: Portale sui campi elettromagnetici in Piemonte